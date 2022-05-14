جولة لدوريات مشتركة لشرطة بلدية طرابلس وأمن الدولة على المدارس وأقلام الاقتراع

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دوريات مشتركة لشرطة بلدية طرابلس وأمن الدولة تقوم بجولة على المدارس واقلام الاقتراع في مدينة طرابلس، وذلك للعمل على تأمين التيار الكهربائي خلال عمليه فرز الاصوات اثناء الانتخابات تنفيذاً للتعميم الذي اصدرته وزارة الداخلية والبلديات.

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