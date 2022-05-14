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لبنان
دريان زار ضريح المفتي خالد في ذكرى استشهاده: نستلهم من مناقبه الشجاعة والحرص على وحدة المسلمين
Lebanon 24
14-05-2022
|
06:17
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زار مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على رأس وفد كبير من علماء دار الفتوى، ضريح المفتي الشيخ حسن خالد في منطقة الأوزاعي لمناسبة ذكرى استشهاده، وقرأ الفاتحة عن روحه في حضور عائلة الفقيد.
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وقال دريان في بيان: "يقول الله تعالى في محكم تنزيله: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".
أضاف: "في الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد رحمه الله تعالى، تعود بنا الذاكرة إلى ما قام به هذا المفتي الفذ، الذي أعطى الوطن والأمة الإسلامية أغلى ما يملك، ليبقى لبنان عزيزا حرا كريما موحدا، يجمع قلوب أبنائه وهممهم، للنهوض به في مسيرة التطور والازدهار، وحفظ حقوق الإنسان، أيا كان انتماؤه. اليوم، وفي هذه الذكرى، نستلهم من مناقب هذا المفتي الشهيد، الشجاعة، والصدع بالحق، والحرص على كرامة اللبنانيين والمسلمين ووحدتهم، فالوحدة ليست مجرد شعار فقط، ولكنها أسلوب لحياة أفضل، والطريق الأسلم لتحقيق الطموحات الوطنية، وأولها المواطنة العادلة، التي دعا إلى تطبيقها حتى لا يتمايز مواطن عن مواطن إلا بمدى حبه لوطنه، والسعي إلى النهوض به، ليكون في مصاف الدول المحترمة".
أضاف: "نحن أبناء مدرسة المفتي الشهيد، نسير على نهجه الذي عمل طوال حياته من أجل تكريس هذه القيم السامية، ونشر مفهومها على مساحة لبنان، انطلاقا من المبادىء والثوابت الإسلامية والوطنية، فكم يعز علينا في هذه الذكرى الأليمة، أن نرى لبنان على ما هو عليه من انقسام وفرقة وتشرذم، وفقر وجوع وأزمات كبيرة، فإن كل مخلص حر، لا يرضى لشعبه ووطنه أن يصل إلى هذا الدرك الأسفل من التقهقر والسقوط".
وختم: "سنبقى أيها الشهيد الكبير، محافظين على مسيرة الشهادة والوفاء لها، تقديرا لدماء الشهداء الطاهرة، التي أريقت على أرض لبنان الطيبة، في سبيل الإبقاء على هويته العربية وشرف الانتماء".
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