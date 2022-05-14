دائرة نفوس صيدا تفتح إستثنائيا اليوم

أفادت مندبة "لبنان 24" أن دائرة النفوس في سرايا صيدا فتحت ابوابها اليوم استثنائيا لمواكبة العملية الانتخابية، حيث تعمل على تسليم الهويات المنجزة للمواطنين والمخاتير، الا انها لم تتمكن من إنجاز وثائق اخراجات القيد اللازمة التي يحتاجها البعض منهم، لتجديد جوازت السفر الخاصة بهم في دوائر الامن العام، بسبب توقف نظام البرنامج في الكومبيوتر التابع للدائرة.

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