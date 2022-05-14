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لبنان

أرسلان أبرق للرئيس الفلسطيني معزيا

Lebanon 24
14-05-2022 | 07:21
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أبرق رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس معزيا باستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة "التي استشهدت في عملية الإعدام الإجرامية التي نفذها جنود العدو الإسرائيلي بحقها"، معتبرا أن "هذه الجريمة هي جزء من سياسة العدو باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب جرائمه بصمت".
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وختاما، توجه أرسلان في هذه المناسبة الحزينة من الرئيس عباس والشعب الفلسطيني، باسمه وباسم عائلته وباسم الحزب الديمقراطي اللبناني، ب"أحر التعازي القلبية"، راجيا من الله أن "يتغمد الشهيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".
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