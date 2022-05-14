تغريدة من وزير التربية وسط الانتخابات.. ما الذي أعلنه؟

غرّد وزير التربية عباس الحلبي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اتفقت مع معالي وزير الداخلية مشكوراً أن تشمل العطاءات المخصصة لرؤساء الأقلام والكتبة مدراء المدارس ومساعديهم المكلفين بالتواجد في المدارس الرسمية المحدد فيها اقلام الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية".

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