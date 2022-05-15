Advertisement

لبنان

دياب يدلي بصوته... هذا ما قاله

Lebanon 24
15-05-2022 | 01:07
A-
A+
Doc-P-952331-637881989135470570.jpg
Doc-P-952331-637881989135470570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أدلى الرئيس حسان دياب بصوته صباح اليوم في ثانوية عمر فروخ الرسمية  للبنات  الكولا.
 
 
Advertisement
وبعد اقتراعه، قال أنه مارس حقه بالانتخاب كمواطن.
مواضيع ذات صلة
كنعان: من حاولوا اسقاطنا ودفن صوتنا ليسوا قلة وقد انتصرنا والاحتفال الحقيقي يكون بقيامة لبنان التي قبل تحقيقها ما من انتصار
lebanon 24
15/05/2022 23:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان من الجديدة: من حاولوا اسقاطنا ودفن صوتنا ليسوا قلة وقد انتصرنا والاحتفال الحقيقي يكون بقيامة لبنان التي قبل تحقيقها ما من انتصا
lebanon 24
15/05/2022 23:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: على اللبناني ان يعلم بأن هناك من يحارب من اجل استعادة أمواله بالقانون
lebanon 24
15/05/2022 23:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: شينكر "معلم" هذا الفريق بلبنان اعترف بالحصار وتخفيض تصنيف لبنان وبادارة الجمعيات والشخصيات وتمويلهم وبأنهم فرضوا علي عقوبات سياسية لأذيتي شخصيا وماديا بما امثل وهذا امر ليس بسيطا
lebanon 24
15/05/2022 23:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24

حسان دياب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
16:30 | 2022-05-15
16:23 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website