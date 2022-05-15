السعودي ادلى بصوته في ثانوية مرجان

إقترع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في قلم ثانوية مرجان. وبعد الادلاء بصوته قال: "أتمنى الهدوء في هذا اليوم، وتساقط الامطار بركة، نتمنى التوفيق للجميع، والناجح يعمل لما فيه مصلحة المدينة".

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