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لبنان

السعودي ادلى بصوته في ثانوية مرجان

Lebanon 24
15-05-2022 | 01:04
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إقترع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في قلم ثانوية مرجان. وبعد الادلاء بصوته قال: "أتمنى الهدوء في هذا اليوم، وتساقط الامطار بركة، نتمنى التوفيق للجميع، والناجح يعمل لما فيه مصلحة المدينة".
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صيدا

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