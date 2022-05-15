Advertisement

لبنان

توقف الاقتراع في قلم في حراجل بعد وصول اللوائح الخاصة بجبيل

Lebanon 24
15-05-2022 | 01:25
A-
A+
Doc-P-952343-637882000219470633.jpg
Doc-P-952343-637882000219470633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في كسروان، أن العملية الانتخابية كانت توقفت في أحد أقلام اقتراع بلدة حراجل، بعد وصول لوائح الاقتراع الخاصة بجبيل، بدل أن تكون تلك الخاصة بكسروان.
 
كما ان الجيش أوقف العملية الانتخابية في قلمين في البلدة، حيث سادت اجواء من البلبلة والفوضى، وإتصل رئيس بلدية حراجل طوني زغيب بقائمقامية كسروان ووضعهم في الاجواء، فيما تسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي في بقية الاقلام.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
16:30 | 2022-05-15
16:23 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website