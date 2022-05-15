توقف الاقتراع في قلم في حراجل بعد وصول اللوائح الخاصة بجبيل

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في كسروان، أن العملية الانتخابية كانت توقفت في أحد أقلام اقتراع بلدة حراجل، بعد وصول لوائح الاقتراع الخاصة بجبيل، بدل أن تكون تلك الخاصة بكسروان.



كما ان الجيش أوقف العملية الانتخابية في قلمين في البلدة، حيث سادت اجواء من البلبلة والفوضى، وإتصل رئيس بلدية حراجل طوني زغيب بقائمقامية كسروان ووضعهم في الاجواء، فيما تسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي في بقية الاقلام.

Advertisement