تأخر العملية الانتخابية في قلمي ابل السقي وقبريخا.. اليكم السبب!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، أن العملية الانتخابية في أحد أقلام الاقتراع في ابل السقي وقبريخا، تاخرت لعدم وجود أربطة داخل صندوق الاقتراع، حيث اعترض مندوبو المرشحين على ذلك.وعلى الفور، تم تأمين الاربطة الى القلم في ابل السقي من قائمقامية مرجعيون، لتبدأ بعدها العملية الانتخابية بشكل سليم. أما في قبريخا فلم تبدأ العملية الانتخابية بعد والتي من المتوقع ان تتأخر بسبب بعد المسافة عن قائمقامية مرجعيون.