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لبنان

دريان أدلى بصوته في بيروت الثانية: أدعو الجميع للتوجه الى الاقتراع

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:11
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دعا مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، خلال الادلاء بصوته للانتخابات في دائرة بيروت الثانية، الجميع للتوجه الى الاقتراع لأنه يجب أن يحدد اللبنانيون ماذا يريدون من خلال صناديق الاقتراع، متابعا "لبنان يناديكم في هذا اليوم".
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