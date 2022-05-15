الرئيس عون بعد الادلاء بصوته: الاقتراع واجب

اشار رئيس الجمهورية ميشال عون بعد الإدلاء بصوته، الى ان الإقتراع واجب على كلّ مواطن ولا يمكن البقاء على الحياد في قضية كبيرة تتمثل باختيار نظام الحكم.



وتابع:" نتمنى على الجميع الانتخاب".

Advertisement