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لبنان

توقيف أحد المقترعين في صيدا!

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:26
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا، أن عناصر من القوى الأمنية أوقفت أحد المقترعين في مركز قلم مرجان في صيدا، بعدما اكتشف رئيس القلم عملية إدخال هاتفه الخلوي وتصوير اللائحة التي منحها صوته، ما يشكل مخالفة للاصول القانونية للعملية الانتخابية التي يحرم بموجبها احتساب صوته.
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