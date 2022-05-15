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لبنان

توقف عملية الاقتراع في جورة بدران - كسروان... لهذا السبب!

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:30
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 توقفت عملية الاقتراع في جورة بدران، بسبب تواجد بعض اللوائح لمنطقة جبيل.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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جورة بدران

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