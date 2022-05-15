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لبنان

توقف الاقتراع في مركز حارة صخر..هذه التفاصيل!

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:41
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 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في كسروان، أن الاقتراع في مركز حارة صخر توقف في القلم رقم 2، بسبب وجود لوائح جبيل بدل كسروان.
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