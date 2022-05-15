هذا ما قاله مولوي من سرايا طرابلس عن المعوقات والمشاكل في عمليات الاقتراع!

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- تفقد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي سرايا وطرابلس وغرفة العمليات في السرايا، وكان في استقباله في الباحة الخارجية محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ، قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، مساعد قائد المنطقة العقيد فواز محفوض، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، رئيس فرع المعلومات في الشمال العقيد محمد عرب، رئيس شعبة المعلومات في الامن العام في الشمال المقدم طارق ضيقة، رئيس دائرة الامن العام في الشمال المقدم عازار الشامي وعدد من ضباط القيادة الكبار في الشمال.وبعد اجتماع عقد في مكتب نهرا وجولة في غرفة العلميات، قال الوزير مولوي:"انطلقت العملية الانتخابية بسلاسة وخاصة في منطقة الشمال، والقوى الامنية تقوم بواجبها والوضع مستقر حتى الساعة، كما اطلعنا من المحافظ وقائد المنطقة على التجهيزات الادارية كافة".اضاف:" حققنا أهدافا كبيرة واصلاحا على مختلف الاراضي اللبنانية بما يخص معوقات اتمام عملية الاقتراع، وخاصة لاصحاب الاحتياجات الخاصة والعجزة، الا اننا ما زلنا نواجه بعض المشاكل ولكننا نعمل على حلها".ولفت الى "ان مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في منطقة التل تم معالجتها"، وأكد "ان الوزارة تتابع عملها وتحاول ان تؤمن كافة الاحتياجات لانجاح عملية الانتخابات في الاراضي اللبنانية كافة".اضاف:" نعمل يدا بيد مع مختلف اركان الدولة لاتمام العملية الانتخابية بنجاح وشفافية ، واشكر جميع الاجهزة الأمنية وقوى الامن الداخلي والمحافظ على جهودهم ".وردا على سؤال، قال:"ان الازدحام مؤشر على ارتفاع نسبة الاقتراع وهذا ما نريده من المواطن ان يشارك في بناء الغد ، ونحن نعمل على تسهيل ومعالجة ازدحام الناخبين ".وختم:"عملنا وهدفنا كوزارة الداخلية تأمين الاستقرار لاتمام العملية الانتخابية في كافة الاراضي اللبنانية ، ونأمل ان ترتفع نسبة الاقتراع خلال الساعات المقبلة.وللمناسبة ادعو اللبنانيين بعامة والطرابلسيين بخاصة للاقتراع بكثافة ليشاركوا ببناء لبنان الغد، وطرابلس بحاجة للاقتراع بكثافة من اجل تحديد موقفها".