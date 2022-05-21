حملة نظافة قرب شاطىء عمشيت

أقيمت اليوم حملة تنظيف الشاطىء الممتد من ميناء عمشيت لغاية كورنيش العماد ميشال سليمان البحري عمشيت، المنظم من قبل جمعيتي "SWIM وECM"، وبالتعاون مع بلدية عمشيت من التاسعة من صباح اليوم وحتى الثانية عشرة ظهرا، في إطار العمل على بيئة شاطئية صحية ونظيفة.

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