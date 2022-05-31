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لبنان

جميل السيّد يرفع سقف التحدي: ضب زعرانك

Lebanon 24
31-05-2022 | 13:33
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: "نبيه بري ضبّ زعرانك من قدام بيتنا هلق".
وأضاف في تغريدة ثانية: "واذا مفكر انك بتخوفنا شايفين كتير على شاكتلك وشاكلة زعرانك".
وبعد وقتٍ قصير، عاد السيد فحذف التغريدة الثانية، إلا أنه جرى التقاط صور لها لتوثق ما كُتب.
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وكان السيد غرد عبر حسابه على "تويتر" عقب جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلاً: إنتخابات المجلس أنتجَتْ رئيساً ونائب رئيس وأمينيْ سرّ وثلاثة مفوّضين كان معظمهم في المواقع نفسها بالمجلس السابق، وطالما نتيجة الإنتخاب هي نفسها، فبماذا إختلف المجلس الجديد عن المجلس السابق؟! شيءٌ أساسي، كانت القرارت تُطبَخ بالسرّ وتمرّ بالبصم، اليوم، لم تعُد الأمور بهذه السهولة".
وأضاف: "الذين عمّموا زوراً اليوم على التويتر والواتساب بأننا صوّتنا في رئاسة المجلس خلافاً لما التزمنا به في مقابلة الأحد على محطة الجديد هم كاذبون، ولسنا من الذين يقولون ما لا يفعلون، وأولئك هم المنافقون".
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