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لبنان

حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!

Lebanon 24
21-06-2022 | 14:58
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش في تبنين - قضاء بنت جبيل، مسؤولاً ضمن أحد الأحزاب، واقتادته مع أجهزة حاسوب لديه إلى مركز أمني للتحقيق معه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
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