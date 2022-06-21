حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!

أوقفت دورية من مخابرات الجيش في تبنين - قضاء بنت جبيل، مسؤولاً ضمن أحد الأحزاب، واقتادته مع أجهزة حاسوب لديه إلى مركز أمني للتحقيق معه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

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