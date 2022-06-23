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لبنان

إحذروا تناول اللحوم والدجاج.. لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-06-2022 | 02:15
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تم مؤخرا تسجيل 50 حالة تسمم غذائي في منطقة البقاع وذلك جراء تناول لحوم نيئة، وبينت نتائج الفحوصات ان هذه اللحوم ملوثة.

وفي هذا الإطار، يؤكد أحد تجار اللحوم في لبنان ان "القطاع خاضع لرقابة وزارتي الصحة والزراعة، واللحوم لا تدخل لبنان من دون فحص في المختبرات المركزية التابعة لوزارة الزراعة في الجامعة اللبنانية سواء أكانت مواشي أو لحوم مثلجة، ولكن انقطاع التيار الكهربائي في الملاحم لعدة ساعات قد يؤدي لتكوّن بكتيريا داخل اللحمة وفي حال خلطها مع لحمة أخرى تنمو هذه البكتيريا بشكل أسرع".

وما يسري على الملاحم ينطبق أيضا على محال بيع الدجاج حيث سجلت مؤخرا أيضا حالات تسمم جراء تناول الدجاج.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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