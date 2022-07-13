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لبنان

هذه العبارة وراء التسويق للبنان في الخارج!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2022 | 08:00
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بعيدا عن الحملات الرسمية للترويج للبنان، لا يخفى على احد ان اللبنانيين، وبشكل فردي، يلعبون دورًا مهما في الترويج لبلدهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ أشهر قليلة اطلق احد الناشطين عبارة "حبيبي come to lebanon"، وأطلق آخر عبارة "إيه هيدا لبنان"، لتغزو مواقع التواصل فيديوهات تحمل هذه العبارات الى جانب صور رائعة من مناطق لبنانية مختلفة.
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وكشف احد المغتربين ان هذه العبارة شجّعت الكثير منهم على المجيء الى لبنان خلال هذا الصيف، وأن عبارة "حبيبي come to lebanon" تنتشر بشكل كبير في دول الاغتراب.

لبنان

خاص

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