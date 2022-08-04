ابتداء من الساعة الثالثة... هكذا سيتحرك الشارع!

في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، سيشهد وسط بيروت سلسلة من التحركات والاحتجاجات الشعبية التي ينظمها اهالي ضحايا انفجار المرفأ، والتي من المتوقع ان تتطالب بأمرين جوهريين أولهما جلاء الحقيقة وثانيهما المحافظة على الاهراءات باعتبارها الشاهد الأول على جريمة العصر.

وبحسب ما تم اعلانه، تبدو خارطة التحركات الشعبية وفقا للاتي:

مسيرة شعبية اولى تنطلق عند الساعة الثالثة بعد الظهر من قصر العدل نحو تمثال المغترب.

مسيرة شعبية ثانية تنطلق عند الساعة الرابعة بعد الظهر من مبنى جريدة النهار نحو تمثال المغترب.

مسيرة شعبية ثالثة تنطلق عند الساعة الرابعة بعد الظهر من مركز فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا نحو تمثال المغترب.

وهذه المسيرات الـ 3 ترفع شعار "4 آب... إنفجار بحجم وطن"، وفقا لما نشره أهالي الضحايا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وطلب أهالي الضحايا من المشاركين في المسيرات ارتداء قمصان بيضاء ملطخة باللون الاحمر تعبيرا عن رمزية المناسبة.