بيان من مستشفى دار الشفاء... هذا ما جاء فيه

أصدرت مستشفى دار الشفاء، بياناً شكرت فيه "الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعطى توجيهاته بتزويد المستشفى بالكهرباء اثر العطل الذي طرأ على المولد الاحتياطي ، مما ادى الى انقطاع الكهرباء عن اقسام المستشفى كافة وتعريض حياة المرضى للخطر وبخاصة مرضى غسيل الكلى والاطفال الخدج ومرضى العناية الفائقة".

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كما تقدمت "المستشفى بالشكر للنائب عماد الحوت على متابعته الحثيثة وتواصله مع رئاسة الحكومة، ومن النائب ايهاب مطر ومدير عام كهرباء لبنان كمال الحايك على الجهد المشكور الذي بُذل في سبيل تأمين التيار الكهربائي المؤقت للمستشفى".



وثمنت ادارة دار الشفاء هذه الاستجابة السريعة والتي حفظت حياة عشرات المرضى ، فانها تذكر المعنيين ان تغذية الكهرباء الشحيحة والمعدومة احيانا تشكل ضغطا كبيرا من الناحية التقنية والمالية على المؤسسات الاستشفائية مما يشكل عاملا اساسيا في زيادة الفاتورة العلاجية على المرضى في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة.