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لبنان

نعيم قاسم: نحن أقوياء في الداخل بسبب التأييد الشعبي الأكبر في لبنان

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:52
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أكد نائب الأمين العام ل "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم من المجلس العاشورائي في منطقة الأوزاعي أن "قوة المقاومة رفعت رأس لبنان عاليا وجعلته في مصاف الدول المستقلة التي تستطيع اتخاذ قرارها والواثقة بقدرتها على استعادة حقوقها وخاصة النفطية والغازية رغم الانحياز الأميركي لإسرائيل"، قائلًا: "هذه القوة المقاومة ليست قوة معزولة أو تتصرف بطريقة مستقلة ومختلفة عن محيطها وعن دولتها، هذه المقاومة تتفاعل في حركتها وفي إبراز قوتها مع المسؤولين اللبنانين من أجل إعطائهم زخما وقوة يستفيدون منها لترسيم الحدود البحرية ومنع التعديات الإسرائيلية عليها، ومن أجل التحفيز للإسراع ببدء التنقيب واستخراج النفط والغاز في مشهد يتكامل فيه دور وقوة المقاومة مع فعالية حركة المسؤولين اللبنانين من أجل الحفاظ على حقوق لبنان البحرية والنفطية والغازية".
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وقال: "نحن أقوياء في الداخل بسبب التأييد الشعبي الذي يعتبر الأكبر في لبنان وليس بسبب قوة السلاح والقدرات الموجودة معنا كمقاومة".
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