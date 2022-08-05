بعدما فُقد في نهر الهدّ.. هذا كان مصير طفل في عكار

عُثر مساء امس على الطفل خالد محمود علي من بلدة القليعات متوفياً، بعدما كان قد فُقد ظهراً في نهر الهدّ في عكار، وفق مندوب "لبنان 24".



وقام الاهالي وعناصر الدفاع المدني بعمليات البحث عنه حتى تم العثور على جثته، لتنقل بعدها الى المستشفى.

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