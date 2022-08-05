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لبنان

بعدما فُقد في نهر الهدّ.. هذا كان مصير طفل في عكار

Lebanon 24
05-08-2022 | 00:14
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عُثر مساء امس على الطفل خالد محمود علي من بلدة القليعات متوفياً، بعدما كان قد فُقد ظهراً في نهر الهدّ في عكار، وفق مندوب "لبنان 24".

وقام الاهالي وعناصر الدفاع المدني بعمليات البحث عنه حتى تم العثور على جثته، لتنقل بعدها الى المستشفى.
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05/08/2022 09:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24

خالد محمود علي

القليعات

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