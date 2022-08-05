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لبنان

مَنْ هو مرشح سوريا للانتخابات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2022 | 01:30
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ببطء يتقدم الاستحقاق الرئاسي في ظل تزاحم الملفات السياسية في لبنان ومع تركيز  الاهتمام على ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية ومسار التوتر الحاصل بين "حزب الله" واسرائيل.
 
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وعلى الرغم من ذلك، يحاول معظم المرشحين الرئاسيين جس نبض القوى المعنية بالاستحقاق.
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المرشحين الطامحين المقربين من "حزب الله" يحاولون فهم ومعرفة موقف دمشق من الاستحقاق الرئاسي مع تقدم اسهم عدم خوض حارة حريك معركة كسر عضم الى جانب اي من حلفائها.
 
وتؤكد المصادر أن "بعض حلفاء دمشق نقلوا اجواء واضحة بأن سوريا لن تكون لاعباً في الانتخابات الرئاسية وأن انشغالاتها الداخلية لا تزال كبيرة، ما يعني ان الملف اللبناني ليس اولوية بالنسبة اليها في الوقت الراهن".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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