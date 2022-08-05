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لبنان
نائب يتعرّض لهجومٍ في الشّارع.. هذا ما حصل معه (فيديو)
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-08-2022
|
02:45
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خلال مشاركتِه بتحرّك ذكرى 4 آب في بيروت، يوم أمس الخميس، تعرّض النائب وضاح الصادق لحملة هتافاتٍ موجّهة ضده، وقد بدا أن بعض الناشطين رفضوا مشاركته وحضوره.
وأثناء إجراء الصادق حديثا تلفزيونيا في محيط مجلس النواب، بادرت ناشطة لتوجيه هتافاتٍ استهدفته مباشرة قائلة: "وضّاح الصادق، رِد مصاري بلدية بيروت!!". وهنا، عمد بعض الناشطين لتكرار الهتاف ضدّ النائب، إلا أن الأخير لم يرد على ما قيل، فبادر أحد الأشخاص لمواجهة الناشطين بالقول: "بدل ما تجو تحاسبوه لالو وتقولو عنو ناهب مصاري، شوفو مين الناهب الأكبر للشعب".
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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