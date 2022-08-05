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لبنان

فيديو جوّي يكشف حريق "كيدز موندو" في بيروت.. هل من خطر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2022 | 02:55
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تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع، صباح اليوم، داخل مبنى "الكيدز موندو" الكائن عند الواجهة البحريّة لمدينة بيروت.

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وقالت مصادر في فوج إطفاء بيروت لـ"لبنان24" إنّ "سبب الحريق كان اندلاع النيران بلوازم خاصة بالديكور"، وأضافت: "توجد هناك الكثير من الأخشاب والأمور الأخرى التي اشتعلت، لكنه تمت السيطرة على النيران بسرعة".

وختمت: "الأمور مضبوطة ولا خطر أبداً، ولا جرحى ولا إصابات والأضرار اقتصرت على الماديّات".
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
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