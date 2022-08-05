فيديو جوّي يكشف حريق "كيدز موندو" في بيروت.. هل من خطر؟

تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع، صباح اليوم، داخل مبنى "الكيدز موندو" الكائن عند الواجهة البحريّة لمدينة بيروت.



Advertisement وقالت مصادر في فوج إطفاء بيروت لـ"لبنان24" إنّ "سبب الحريق كان اندلاع النيران بلوازم خاصة بالديكور"، وأضافت: "توجد هناك الكثير من الأخشاب والأمور الأخرى التي اشتعلت، لكنه تمت السيطرة على النيران بسرعة". وقالت مصادر في فوج إطفاء بيروت لـإنّ "سبب الحريق كان اندلاع النيران بلوازم خاصة بالديكور"، وأضافت: "توجد هناك الكثير من الأخشاب والأمور الأخرى التي اشتعلت، لكنه تمت السيطرة على النيران بسرعة".



وختمت: "الأمور مضبوطة ولا خطر أبداً، ولا جرحى ولا إصابات والأضرار اقتصرت على الماديّات".

