Advertisement

لبنان

السيارات "إختفت": ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-08-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-977906-637953018827838560.jpeg
Doc-P-977906-637953018827838560.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع إقتراب بدء العمل بالدولار الجمركي الجديد وبالرغم من عدم الإتفاق بعد على سعره، قام عدد من أصحاب معارض السيارات بإخفاء هذه السيارات من أمام الزبائن أو إقفال أبواب معارضهم والتمنُع عن البيع طمعاً منهم بالإستفادة من فارق الرسوم الجمركية كونهم قد سددوا الرسوم الجمركية على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، وسيجنون أرباحاً كبيرة إذا تقاضوا ثمن السيارات وفق تسعيرة الدولار الجمركي الجديد. 
Advertisement
وأفاد مصدر معني "عن ظاهرة جديدة وهي مطالبة الزبائن الذين اشتروا سيارات من المعارض بدفع فارق الجمارك لتجديد الوكالات لهم كون هيئة إدارة السير لا تزال مقفلة، علما أن وكالات بيع السيارات تسري عليها مهلة شهرين فقط ، مما يوجب على من إشترى سيارة في فترة إقفال النافعة أن يجدد وكالته من صاحب المعرض ليستطيع تسجيلها".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-08-05
04:15 | 2022-08-05
12:17 | 2022-08-05
12:10 | 2022-08-05
11:50 | 2022-08-05
11:28 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website