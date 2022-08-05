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لبنان

سعرُ بطاقات التشريج يرتفع.. إليكم آخر الأسعار بالأرقام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2022 | 13:38
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رفع مصرف لبنان، اليوم الجمعة، سعر الدولار على منصة "صيرفة" ليصبح 25800 ليرة لبنانية بعدما كان 25700 ليرة.

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وإبّان ذلك، عمدت شركتا الاتصالات "ألفا" و "تاتش" فوراً إلى رفع أسعار بطاقات التشريج تماشياً مع سعر "صيرفة"، علماً أن تلك الخطوة خلال الأيام الماضية لم تكن تحصل بشكل فوري، إذ أن الأسعار كانت تبقى على الرقم السابق لسعر دولار صيرفة وذلك لفترة ساعاتٍ قبل تعديلها، الأمر الذي يسمح للمواطن بالحصول على بطاقات التشريج بسعر أقل.

وفي ما خصّ الأسعار الحالية، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً، وقد أصبح سعر بطاقة الـ22.73 دولار بقيمة بنحو 652 ألف ليرة بعدما كانت بنحو 648 ألف ليرة لبنانية. 

أما في ما خصّ متاجر بيع الهواتف، فإن قيمة تلك البطاقة ارتفعت أيضاً لتصبح حالياً بـ710 آلاف ليرة. 

وفي ما يتعلق ببطاقة 4.50 دولاراً، فقد باتت بنحو 130 ألف ليرة لدى شركتي الإتصالات في حين أن سعرها ارتفع في المتاجر ليصبح بـ160 ألف ليرة تقريباً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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