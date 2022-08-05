سعرُ بطاقات التشريج يرتفع.. إليكم آخر الأسعار بالأرقام

رفع مصرف لبنان، اليوم الجمعة، سعر الدولار على منصة "صيرفة" ليصبح 25800 ليرة لبنانية بعدما كان 25700 ليرة.



Advertisement وإبّان ذلك، عمدت شركتا الاتصالات "ألفا" و "تاتش" فوراً إلى رفع أسعار بطاقات التشريج تماشياً مع سعر "صيرفة"، علماً أن تلك الخطوة خلال الأيام الماضية لم تكن تحصل بشكل فوري، إذ أن الأسعار كانت تبقى على الرقم السابق لسعر دولار صيرفة وذلك لفترة ساعاتٍ قبل تعديلها، الأمر الذي يسمح للمواطن بالحصول على بطاقات التشريج بسعر أقل. وإبّان ذلك، عمدت شركتا الاتصالات "ألفا" و "تاتش" فوراً إلى رفع أسعار بطاقات التشريج تماشياً مع سعر "صيرفة"، علماً أن تلك الخطوة خلال الأيام الماضية لم تكن تحصل بشكل فوري، إذ أن الأسعار كانت تبقى على الرقم السابق لسعر دولار صيرفة وذلك لفترة ساعاتٍ قبل تعديلها، الأمر الذي يسمح للمواطن بالحصول على بطاقات التشريج بسعر أقل.



وفي ما خصّ الأسعار الحالية، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً، وقد أصبح سعر بطاقة الـ22.73 دولار بقيمة بنحو 652 ألف ليرة بعدما كانت بنحو 648 ألف ليرة لبنانية.



أما في ما خصّ متاجر بيع الهواتف، فإن قيمة تلك البطاقة ارتفعت أيضاً لتصبح حالياً بـ710 آلاف ليرة.