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لبنان

تغريدة من جميل السيّد عن ودائع اللبنانيين.. ما قاله "غير عادي"

Lebanon 24
05-08-2022 | 14:01
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غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تقرير للبنك الدولي: المودعون في لبنان تعرّضوا عمداً لمخطط "بونزي" الإحتيالي من ألسياسيين ومصرف لبنان مما أدى إلى إفلاسهم، والتصريحات عن "قدسيّة" ودائعهم كاذبة"! شو بونزي؟! يعني يغرونك بفوائد عالية لتضع أموالك عندهم بينما هم يعرفون سلفاً أنهم بتوقيت معيّن لن يستطيعوا إعادتك لك".
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