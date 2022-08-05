جمود حكومي الى أجل غير مسمّى.. وتوقّع انتهاء "ثلاثية عون"

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كتب ميشال نصر في "الديار": يوما بعد يوم، ومع اقتراب نهاية العهد يزداد تفكيك الازمة صعوبة وتعقيدا، مع صب زيت التعطيل الدائم، ايا كان مسببه، على نار الخلافات العميقة بين اهل الحكم والدولة حول الأساسيات والبديهيات لقيام المؤسسات وانتظام عملها وموظفيها ، وبينهما خطط النهوض والاصلاح، ليزيد من طينها بلة الكيمياء المفقودة بين أركان البيت الواحد،مصادر سياسية متابعة اشارت الى ان ما يجري على مناكفات وحرب كلامية امر عادي ومتوقع بعد كلام رئيس الجمهورية في الاول من آب، وما تعتبره السراي من «عدم لياقة» في تعامل بعبدا معها متهمة «الصهر» بالوقوف وراء «تصرفات «الرئاسة الاولى بعدما فشل في تمرير المقايضة التي حاول فرضها ،عبر سلسلة تعيينات ملحة مقابل تسهيل الحكومة،علما ان ايا من الاطراف ليس خاسرا من توازنات «تصريف الاعمال» حيث يكفي وزير واحد «لخرب الدني».النظام سقط وكلُّ واحد «عم يفتش» عن مصلحته « في دولة «كل مين ايدو الو»، لتنتهي ثلاثية عهد ميشال عون الاصلاحية ،تماما كما انتهت ثلاثية ميشال سليمان ،فالجمود الحكومي مرشح للاستمرار إلى أجل غير مسمى ما دام الجميع غير مستعجل لإنقاذ ما تبقى من عهد»المحور الواحد». وإذا كان أحد لا يشك في أن التيار الوطني الحر فهم الرسالة جيدا، فإن الأهم بالنسبة إليه في مكان آخر ....»وهون قصة تانية اكبر بكتير» تبدأ بخطوط الترسيم ولا تنتهي بنصاب «غب الطلب» وفقا للارقام والمصالح ..... فالى حينه كلام كثير سيرمى في سوق السياسة ليبيع ويشتري المزايدون ...