Advertisement

لبنان

ما يدخل إلى هذا المتحف في عيدمون العكارية لا يخرج منه.. مسدس صائب سلام ليس للبيع!

Lebanon 24
05-08-2022 | 23:27
A-
A+
Doc-P-978119-637953642616803274.png
Doc-P-978119-637953642616803274.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب مايز عبيد في "نداء الوطن":

لحظة دخولك إلى بيته في عيدمون ينتابك شعور وكأنك في حضرة الزمن القديم، إنك في مكان تراثي صغير ولكنه أشبه ببيت الدين أو بقصر موسى.

 

في بلدة عيدمون العكارية استطاع مختار البلدة السابق الحاج محمد خضر الحاج أن يجعل من منزله الصغير ما يشبه المتحف المليء بالأدوات والأواني والأجران، والبنادق والتماثيل والتحف والأدوات القروية مثل الجاروش وأحجار الرحى، والسبح والساعات، والكثير من المقتنيات التي جَهِد سنوات للحصول عليها، وجميعها قديمة العهد وتعود لعشرات بل لمئات السنين في قدمها.

 

أمضى محمد خضر الحاج وقد تخطّى عقده الثامن ما يقارب الخمسين سنة وهو يجمع هذه الأدوات؛ يشتري تلك ويقتني أخرى غير آبه بالأسعار من أجل تشكيل متحفه المنزلي الخاص، مفتخراً بما لديه، ويقول لـ"نداء الوطن": "ما يدخل إلى هذا المتحف لا يخرج منه"، ويشرح أن من بين مقتنياته مسدس الرئيس الراحل صائب سلام وقد تمكن من الحصول عليه بعد عناء وحكاية طويلة، ويؤكد أنه وكما ورث العديد من المقتنيات عن والده فإنه سيورّث أولاده منزلًا بمثابة متحف، سيظل شاهداً على تراث كبير وعظيم لطالما أحبه هو وعشقه منذ صغره، عندما كان ولا يزال رغم تقدّم سنه من هواة جمع هذه التحف القديمة، و"إن هذه المقتنيات ستكون هي الأخرى دروساً مفتوحة وشواهد لكل هواة البحث العلمي من الطلاب أو حتى السياح وهي منفعة عامة موجودة في هذا البيت إلى الأبد".

 

كما تحتوي مقتنيات المختار الحاج على النول القديم لحياكة السجاد ومنها نول عيدموني يدوي، كان يستعمله أهالي عيدمون وقد اشتهرت بصناعة السجاد، ونورج لدراسة القمح وعدة للفلاحة على الأبقار وكلها مقتنيات من عصور غابرة. وقد اختار أن يحيي تراثاً مناطقياً وعكارياً أصيلاً في منزله يخلّد فيه ماضي المنطقة وتاريخها كما سيخلّد التاريخ لهذا الرجل ذكراه إلى الأبد.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-08-06
04:05 | 2022-08-06
04:00 | 2022-08-06
03:57 | 2022-08-06
03:45 | 2022-08-06
03:40 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website