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لبنان

الموسوي: ما شهدناه من اتهامات وشتائم بين أهل السياسة أمرٌ معيب

Lebanon 24
06-08-2022 | 03:57
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أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي عن استيائهِ من السجالات التي حصلت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر"، أمس الجمعة.
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وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال الموسوي: "أن يتساجل أهل السياسة شخصيات وأحزاب في ما بينهم أمر مألوف، ولكن أن تصل الشتائم والاتهامات الى حد تعيير طرف لبناني بالعقوبات الأميركية الظالمة بحقه أمر معيب جداً".
 
 
وأضاف الموسوي: "نرفض العقوبات الظالمة ضد اي جهة، ونرفض استخدامها مادة للتهجم لأن ذلك يوهن الروح الوطنية ويعين الظالم ويقر له بالعدوان!".
 
 
 
 
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