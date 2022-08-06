الموسوي: ما شهدناه من اتهامات وشتائم بين أهل السياسة أمرٌ معيب

أن يتساجل اهل السياسة شخصيات واحزاب فيما بينهم أمر مألوف، ولكن ان يصل الشتائم والاتهام الى حد تعيير طرف لبناني بالعقوبات الاميركية الظالمة بحقه أمر معيب جداً. نرفض العقوبات الظالمة ضد اي جهة، ونرفض استخدامها مادة للتهجم لأن ذلك يوهن الروح الوطنية ويعين الظالم ويقر له بالعدوان !
— Ibrahim Al Moussawi (@ibrahimmousawi) August 6, 2022
أن يتساجل اهل السياسة شخصيات واحزاب فيما بينهم أمر مألوف، ولكن ان يصل الشتائم والاتهام الى حد تعيير طرف لبناني بالعقوبات الاميركية الظالمة بحقه أمر معيب جداً. نرفض العقوبات الظالمة ضد اي جهة، ونرفض استخدامها مادة للتهجم لأن ذلك يوهن الروح الوطنية ويعين الظالم ويقر له بالعدوان !