الموسوي: ما شهدناه من اتهامات وشتائم بين أهل السياسة أمرٌ معيب

أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي عن استيائهِ من السجالات التي حصلت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر"، أمس الجمعة.

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وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال الموسوي: "أن يتساجل أهل السياسة شخصيات وأحزاب في ما بينهم أمر مألوف، ولكن أن تصل الشتائم والاتهامات الى حد تعيير طرف لبناني بالعقوبات الأميركية الظالمة بحقه أمر معيب جداً".

وأضاف الموسوي: " نرفض العقوبات الظالمة ضد اي جهة، ونرفض استخدامها مادة للتهجم لأن ذلك يوهن الروح الوطنية ويعين الظالم ويقر له بالعدوان!".