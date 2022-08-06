أمرٌ غير عادي يحصل داخل المطار يُكشف اليوم.. ماذا يجري؟

كشف المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن أن "المطار يحملُ في الفترة الحالية عبء باقي المطارات"، مشيراً إلى أن "باقي المطارات في العالم وخصوصاً في أوروبا، لديها نقصٌ كبير في عدد العمال ما يؤدّي إلى تراكم الحقائب".

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