أمرٌ غير عادي يحصل داخل المطار يُكشف اليوم.. ماذا يجري؟

كشف المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن أن "المطار يحملُ في الفترة الحالية عبء باقي المطارات"، مشيراً إلى أن "باقي المطارات في العالم وخصوصاً في أوروبا، لديها نقصٌ كبير في عدد العمال ما يؤدّي إلى تراكم الحقائب".
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أشار الحسن إلى أن "هناك عدداً غير مسبوق من الحقائب في منطقة الوصول ضمن مطار بيروت"، وقال: "ما يحصل هو أن الركاب يصلُون الى المطار من دون حقائب وفي اليوم الثاني يبدأ وصول الحقائب بالأطنان".
وفي ما خص الكهرباء، أكد الحسن أن "كهرباء الدولة مؤمنة في معظم الأوقات في المطار، وعندما يكون هناك تعتيم شامل يتم اللّجوء الى المولدات".