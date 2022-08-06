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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمات في هذه المنطقة

Lebanon 24
06-08-2022 | 05:24
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أفادت أوجيرو أن عطلًا طرأ في سنترال نهر بيروت بسبب الضّغط على المولدات ممّا أدى إلى توقّف الخدمات في المنطقة.
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