إتحاد الجامعيين في الشمال: "الوطني الحر" هو رأس الفساد في لبنان

أصدر اتحاد الجامعيين في الشمال بياناً استنكر فيه الهجوم الذي يشنه "التيار الوطني الحر" على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، مشيراً إلى أن "التيار هو رأس الفساد في لبنان".

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وقال الإتحاد في بيان: "عندما يذكر مصطلح الفساد أمام أي لبناني يتبادر إلى ذهنه صفقاتكم في وزارة الطاقة، من الواضح ان هم التيار الوطني الحر ترويج السيناريوهات الاعلامية الرخيصة. إن مجموع الهدر والفساد في وزارة الطاقة ما يزيد عن 40 مليار دولار دولار.. فهل تناهى الى اسماع تيار الفساد صوت وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان يتحدث باسم المجتمع العربي والاتحاد الاوروبي والعالم عن ضرورة الاصلاح في وزارة الطاقة وخاصة في الكهرباء".

وتابع: "وبالمناسبة، وبالتزامن مع الاداء الاداري الفاشل للتيار العوني لوزارة الطاقة، من كل النواحي، من فضائح البنزين وصفقاته، الى الغاز والمازوت، فان الاداء السياسي للتيار فشل في مشروع بناء الدولة واوصلنا الى قعر جهنم".

وأثنى اتحاد الجامعيين في الشمال على دور الرئيس ميقاتي الهادف الذي يصب في مصلحة الوطن، معلناً أنّ "رئاسة الحكومة خط احمر لا يجوز لاي كان المس بها، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار شخصي وتتجاوز حساسيات السياسة الشخصية والكيدية".