مجلس المندوبين في اتحاد نقابات العمال في الشمال: دولة الرئيس سر إلى الأمام ولا تهب الصعاب

Advertisement

صدر عن مجلس المندوبين في اتحاد نقابات العمال في الشمال البيان الآتي:"دولة الرئيس سر إلى الامام ولا تهب الصعابنحن معك والله معك وعليه الاتكالمن أنتم لتتطاولوا على دولة الرئيس نجيب ميقاتي صاحب الأيادي البيضاء بخدماته الاجتماعية والصحية عبر مستوصفاتها المفتوحة دائماً وهو صاحب التمثيل الواسع شعبياً في طرابلس والشمال.نحن نتعجب من صاحب الفساد الأول وحامل لقب العقوبات الدولية أن يتهم الرئيس ميقاتي بالفساد وتيارهم يتناسى فسادهم في الوزارات التي تعاقبوا عليها وخاصةً الطاقة وإصرارهم على حصتهم في الحكومة المنوي تشكيلها وهي وزارة الطاقة ودولة الرئيس ميقاتي رفض إعطاءهم ما يريدون وحسناً ما فعل.التطاول على مقام الرئاسة الثالثة وعلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي مرفوض وإننا كحركة عمالية نحذر التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل التطاول على موقع رئاسة الحكومة والتي هي ركيزة رئيسية من ركائز حياتنا الوطنية".