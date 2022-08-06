بارودي: الدفاع عن رئاسة الحكومة هو دفاع عن الوجود المسيحي في لبنان

استنكر شيخ قرّاء طرابلس بلال بارودي التطاول على مقام رئاسة الوزراء، معتبراً أنّ الدفاع عن رئيس الحكومة وموقع رئاستها هو دفاع حقيقي عن الوجود المسيحي في لبنان.

وفي بيان له، قال بارودي: "وكأنه كتب على موقع رئاسة الوزراء أن تكون دائما في مرمى سهام الذين لا يريدون قيامة للبنان الذي يتسع لكل طوائفه وابنائه.. وكأن رئيس الحكومة الذي حقق رقما قياسيا بتقديم تشكيلته الحكومية مقابل الأرقام القياسية التي تتنافس في تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري.. وكأن أي رئيس حكومة بات المبارز الأخير في حلبة صراع من يريدون تدمير الهيكل على رؤوس الجميع كرمى لعيون الصهر".

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وأضاف: إن دفاعنا اليوم عن رئيس الحكومة وموقع رئاستها هو دفاع حقيقي عن الوجود المسيحي في لبنان لأن هناك طرف يسيء للمسيحين أكثر من اساءته للمسلمين لتعطيل البلد واحتكار استحقاقاتها الدستورية".

وختم: "من الطبيعي أن ندافع نحن السنة عن موقع رئاسة الحكومة ولكن بات من الضروري أن يضع المجتمع المسيحي بكل أطيافه حداً لهذه الرعونة التي تعرض الكيان اللبناني للإنهيار الحتمي".