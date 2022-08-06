Advertisement

لبنان

بارودي: الدفاع عن رئاسة الحكومة هو دفاع عن الوجود المسيحي في لبنان

Lebanon 24
06-08-2022 | 11:49
A-
A+
Doc-P-978341-637954088243334433.jpg
Doc-P-978341-637954088243334433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر شيخ قرّاء طرابلس بلال بارودي التطاول على مقام رئاسة الوزراء، معتبراً أنّ الدفاع عن رئيس الحكومة وموقع رئاستها هو دفاع حقيقي عن الوجود المسيحي في لبنان.
وفي بيان له، قال بارودي: "وكأنه كتب على موقع رئاسة الوزراء أن تكون دائما في مرمى سهام الذين لا يريدون قيامة للبنان الذي يتسع لكل طوائفه وابنائه.. وكأن رئيس الحكومة الذي حقق رقما قياسيا بتقديم تشكيلته الحكومية مقابل الأرقام القياسية التي تتنافس في تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري.. وكأن أي رئيس حكومة بات المبارز الأخير في حلبة صراع من يريدون تدمير الهيكل على رؤوس الجميع كرمى لعيون الصهر".
Advertisement
وأضاف: إن دفاعنا اليوم عن رئيس الحكومة وموقع رئاستها هو دفاع حقيقي عن الوجود المسيحي في لبنان لأن هناك طرف يسيء للمسيحين أكثر من اساءته للمسلمين لتعطيل البلد واحتكار استحقاقاتها الدستورية".
وختم: "من الطبيعي أن ندافع نحن السنة عن موقع رئاسة الحكومة ولكن بات من الضروري أن يضع المجتمع المسيحي بكل أطيافه حداً لهذه الرعونة التي تعرض الكيان اللبناني للإنهيار الحتمي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:53 | 2022-08-06
16:06 | 2022-08-06
15:47 | 2022-08-06
15:36 | 2022-08-06
15:29 | 2022-08-06
15:13 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website