تغيير لون العيون بات متاحاً ولكن...

كتب رضا صوايا في الأخبار:

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انتشرت خلال الأشهر الماضية إعلانات وفيديوات ترويجية لطبيب التجميل نادر صعب يعلن فيها عن "تقنية ثورية" تسمح بتغيير لون العيون بشكل دائم خلال ربع ساعة فقط، ومن دون أي ألم ومخاطر تذكر. تقنية يرى صعب في فيديواته المنشورة أنها كفيلة "بتحويل الحلم إلى حقيقة" وتخليص من يخضعون لها من "العوارض التي كانوا يعانون منها بسبب العدسات اللاصقة". إلا أن الحلم الذي يروّج له صعب يخفي في طياته، بحسب أطباء عيون، كوابيس مرعبة قد تحجب الألوان نهائياً عن العين وتصيب من يجريها بالعمى.حملة صعب الدعائية استنفرت "الجمعية اللبنانيّة لأطباء العين" التي أصدرت بياناً في 20 حزيران الماضي حذّرت من خلاله، بالتفصيل، من المخاطر الكبيرة الناجمة عن تقنية تغيير لون العين. بيان الجمعيّة استُتبع قبل يومين بإعلان جمعية المجازين في قياس النظر في لبنان عن "دعمها وتضامنها مع جمعيّة أطباء العين في حملتها وذلك حرصاً على سلامة المواطنين". تحرّكات لم تلق حتى اللحظة أي صدى لدى صعب الذي كثّف من حملته، وآخرها كان إعلان جديد نشره يوم الأحد الفائت.يؤكد صعب في حديث مع "الأخبار" أن التقنية التي يعتمدها، femtolasic بحسب ما يرد في الإعلان، "آمنة بنسبة 99.99%، وأتمنى من أطباء العيون الذين يهاجمونها الاطلاع عليها قبل الحكم والتجني. أوافقهم الرأي بأن تقنيات أخرى متبعة لتغيير لون العين خطيرة وقد تؤدي إلى العمى، ولكن هذا لا ينطبق على التقنية المستخدمة في مستشفى نادر صعب". ويلفت إلى أن "التقنية التي يستخدمها ليست عملية، بل إجراء ليزر سهل جداً، وبجلسة واحدة وربع ساعة فقط يتغيّر لون العين. ويمكن للشخص اختيار لون من أصل 17 لوناً متاحاً". وعن كلفة العملية ينفي صعب "ما يشاع عن أنها تكلّف 8 آلاف دولار. هنالك مبالغة في الرقم، علماً بأن كلفة آلة الليزر تقدّر بحوالي نصف مليون دولار".خلافاً لما يروّج له صعب، يشير بيان "الجمعية اللبنانيّة لأطباء العين" إلى أن "من يسوّق لهذه العمليات ويقوم بها يجعل من عيون المواطنين حقل تجارب ويحاول تضليلهم عن طريق بثّ معلومات غير صحيحة وغير علمية بتاتاً، وإظهار العملية على أنها بسيطة ولا تنطوي على أي مخاطر بغية تحقيق المكسب المادي".وفيما يشدّد صعب على أن التقنية التي يستخدمها "حائزة موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، ويتم اعتمادها في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، وأنا أوّل من استقدمها إلى العالم العربي"، يوضح البيان أن "هذه العمليّة لم يتم تبنّيها أو اعتمادها من قبل أي هيئة علمية محليّة أو عالميّة، والمضاعفات الناجمة عنها خطيرة جداً وقد تؤدي إلى العمى (تحلّل القرنية، التهابات جرثومية خطيرة، الحاجة إلى زرع قرنية وانفصال شبكية)".مخاطر العمليةيشرح رئيس الجمعيّة اللبنانية لأطباء العين الدكتور حسن شاهين أن هذا النوع من العمليات "يقتصر على حالات مرضية خاصة جداً كالتشوّه الخلقي في القزحية، أو على عين فاقدة كلياً للنظر. وبالتالي فإن استخدامها على عيون سليمة خطأ طبي فادح. أوّل ما يتعلّمه الطبيب هو ألا يكون العلاج مسبّباً للأذى. لكن هذه العمليّة بالطريقة المستخدمة لتغيير لون العين عنوانها الأساسي هو الأذية. كل التقنيات المستخدمة حتى اللحظة لتغيير لون العين، باستثناء العدسات اللاصقة، هي تقنيات لم توافق عليها أي إدارة طبيّة عالميّة وليرسل لنا الـ FDA إن كان موجوداً".يفصّل شاهين الآثار الخطيرة التي قد تنتج من إجراء عمليات كهذه، ومنها "منع إجراء فحص العين الروتيني بشكل دائم كون التلوين سيخفي جزءاً كبيراً من داخل العين، كما أن تغيير لون العين سيجعل عملية الماء الزرقاء غير آمنة في المستقبل، ويزيد من المضاعفات بشكل كبير جداً، وكذلك الأمر في حال احتياج المريض إلى علاج بالليزر أو جراحة لشبكية العين في المستقبل. كذلك فإن هذه العملية تؤثر على حقل نظر المريض في المستقبل، إضافة إلى تسبّبها بإزعاج كبير له من الضوء".أحد أبرز المخاطر من الخضوع لعمليات كهذه يتمثّل بحسب شاهين "بعدم إمكانية الرجوع عن العمليّة أو إعادة العين إلى حالتها السابقة". أي بكلام أوضح، فإن من خضع للعمليّة أكل الضرب. لذلك يشدّد شاهين على أنه "من الأساس لا يحقّ لطبيب تجميل المسّ بالعين، وكل ما يشاع عن أن العمليّة خارج العين كلام غير صحيح". في المقابل، يقول صعب إنه "كطبيب تجميل لا يفهم بالعيون ولا يجري شخصياً عملية تغيير لون العين، بل هنالك فريق متخصّص من أطباء العيون العاملين في مستشفى نادر صعب هم من يتولّون هذه المهمة. وهذا الإجراء لا يلمس القزحية ولا يمسّ بوظائف العين الأساسيّة".