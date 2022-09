نهائيات لبنان الوطنية في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في "الروح القدس"

Advertisement

نظّمت جامعة الروح القدس- الكسليك نهائيات لبنان الوطنية في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال EWC، للسنة الثانية على التوالي وذلك بالشراكة مع مركز أشير للابتكار وريادة الأعمال في الجامعة Asher Center for Innovation and Entrepreneurship، Bloom، Berytech، Nucleus Ventures، Entreprenergy، ومنطقة بيروت الرقمية.وتم عرض 10 من ألمع المشاريع الناشئة للحصول على فرصة للمنافسة في نهائيات EWC العالمية، لربح جائزة نقدية بقيمة مليون دولار، إضافة إلى دعم عيني وفرص استثمارية. وخلال النهائيات الوطنية للمسابقة في لبنان، فازت شركة CGreen الناشئة بالجائزة الأولى، لتتأهل إلى النهائيات العالمية لـ EWC، للمنافسة مع الرابحين الوطنيين الآخرين.وتجدر الإشارة إلى أنّ CGreen هي "شركة ناشئة أسّسها داني رومانس تقوم بتحويل أحد أخطر النفايات على بيئتنا وصحتنا، الحمأة، التي يتم إلقاؤها في المياه والتربة بشكل عشوائي، إلى سماد عضوي محلي 100٪ وأوانٍ قابلة للتحلّل باستخدام عملية معالجة خاصة تستند إلىFAO-2010 & ISO 19698:2020 . وتستهدف هذه الشركة المزارعين وتجار الجملة الزراعيين وشركات تنسيق الحدائق كعملاء لها".وضمّت لجنة التحكيم الاختصاصية في الأغذية الزراعية في Berytech سهى ناصر، منسّق البرامج في كفالات إيلي أخرس، مديرة البرامج في Nucleus Ventures فرح شمّاس، مؤسّس Entreprenergy أندريه أبي عوّاد، ومدير النمو في منطقة بيروت الرقمية رالف خيرالله.أما الشركات الناشئة التي وصلت وتنافست في نهائيات لبنان، فهي: The Volunteer Circle (TVC) هي منصّة ذكية توفر متطوعين أكفياء عند الطلب، LUXEED Robotics هو روبوت زراعي يقتل نباتات الحشائش بواسطة ليزر دقيق، Beiyouth يهدف إلى تطوير برنامج يؤمن التواصل المباشر بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع والنطق ومحيطهم،PVBOT Cleaner يقدم حلاً سريعًا ومبتكرًا وآليًا بالكامل لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية، ولا سيما تلك الموجودة في المناطق الصحراوية الجافة، SmartLand S.A.L يقوم بإمداد وتثبيت أنظمة آلية للري والتسميد تكون مرتبطة بتطبيق إلكتروني لخدمة المزارعين، GARBALISER متخصص في إنتاج سماد طبيعي عالي الجودة باستخدام تكنولوجيا التخمير المتقدمة، ShababLab هو مختبر ابتكار افتراضي يوفر للشباب مساحة للتعلم والابتكار وإنشاء حلول تقنية خاصة بهم من شأنها أن تغيّر مجتمعاتهم والمساعدة في جعل العالم مكانًا أفضل، C Green يحول أحد أخطر النفايات على بيئتنا وصحتنا، الحمأة، التي يتم إلقاؤها في المياه والتربة عشوائيا، إلى سماد عضوي محلي 100٪ وأواني قابلة للتحلل باستخدام عملية معالجة خاصة، OUVATEK هو منصة تساعد النساء الحوامل على تتبع علاماتهن الحيوية الأساسية وضغط الرحم للتنبؤ بالولادة المبكرة وتسمم الحمل وسكري الحمل والقلق والأخطار الأخرى المتعلقة بالحمل من دون الحاجة إلى الاستشفاء المستمر، Plastc Lab هو مشروع مبتكر يضم نظامًا اقتصاديًا دائريًا يدمج البلاستيك المعاد تدويره في عملية التصميم الداخلي والإنشاء.بعد النشيد الوطني، كانت كلمة تقديم لمنسّقة التواصل في مركز أشير ترايسي مانسل اعتبرت فيها أنّ "ريادة الأعمال هي إحدى الإستراتيجيات المؤثرة للوصول إلى حلول للمشاكل والتحديات الوطنية والعالمية الملحة. ونحن نشجع أي طالب لديه فكرة رائعة على زيارتنا واستخدام مواردنا في مركزنا في الجامعة والافادة من الوصول إلى شبكتنا من الخبراء والموجهين والشركات الناشئة".وألقى رئيس الجامعة الأب طلال هاشم كلمة أشار فيها إلى أنّ "ريادة الأعمال لطالما كانت، على مر التاريخ، في قلب الرهبانية اللبنانية المارونية، كما في قلب الجامعة التي تدعم، بدورها، هذه الثقافة وتحاول دائمًا القاء الضوء على أهميتها لتطوير طلابها وطاقمها التعليمي والإداري. وبهدف تعزيز هذه الثقافة، أسّست الجامعة، منذ العام 2017، مركز الابتكار وريادة الأعمال الذي ساهم كثيرًا في تطوير البرامج الأكاديمية في عدّة كليات وساعد الطلاب على تأسيس مشاريعهم الناشئة. إنّ هذا المركز لا يدّخر أي جهد للمضي قدمًا في أفكار جديدة تساعد الطلاب على الشروع في مبادرات ريادية مؤثرة".من جهتها، اعتبرت مديرة مركز آشير للابتكار وريادة الأعمال نانسي صليبا أنّ "اليوم تتنافس 10 فرق لتقديم حلول وابتكارات تأخذنا إلى العصر المستقبلي، حيث كل فريق يريد أن يبني أعمالاً واعدة في لبنان في استطاعتها التوسّع في الأسواق العالمية".