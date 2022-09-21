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لبنان

الفنلندي سامبو يحرز لقب بطولة لبنان الدولية المفتوحة واللبناني حمود وصيفاً

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:24
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أحرز الفنلندي لايزي سامبو من أعضاء البعثة الديبلوماسية الفنلندية في لبنان، بطولة لبنان الدولية المفتوحة على كأس نائب الرئيس السابق لنادي الغولف الراحل شوقي حرب، والتي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة على ملاعب نادي الغولف في منطقة الجناح.

 
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شارك في المسابقة 70 لاعبا ولاعبة لفئات الرجال والسيدات والناشئين تنافسوا وفق نظامي القائم والصافي، وجرى التسديد على 18 حفرة على مدى ثلاثة أيام.

 

وأذاع رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد رشيد عقل النتائج الفنية للبطولة كالآتي:

 

فئة الناشئين:

1 – جلال عطايا

2 – أحمد إسماعيل

3 – ضاهر غندور

 

فئة السيدات ( NET ) :

1 – ناديا حرب 95 نقطة

2 – دانيال خليفة 97

3 – راغدة أشقر 99

 

فئة الرجال ( GROSS ):

1 – لايزي سامبو 229 نقطة

2 – علي حمود 230

3 – شيخ موسى الزين 231

 

-فئة الرجال ( NET ):

1 – فادي أبو عبد الله 138 نقطة

2 – جان نصار 141

3 – طوني أبو سرحال 145.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

رياضة

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