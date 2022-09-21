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لبنان

"البعض أخد على خاطرو".. لمن قال جعجع هذه العبارة؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:27
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من فريق كرة السلة في نادي الحكمة الرياضي بيروت ضم: رئيس النادي إيلي يحشوشي، رئيس لجنة كرة السلة في النادي سمير صالح، مدرب الفريق جو غطاس وأعضاء الجهاز الفني وعدد من اللاعبين.
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وخلال اللقاء، أكّد جعجع أن "هذا اجتماع من الإجتماعات القليلة التي يمكن أن نقول عنها "غير شكل" لأن الحاضرين "غير شكل" ويعملون بطريقة "غير شكل" وأعطوا نتيجة "غير شكل".

وأضاف: "البعض أخد على خاطرو عندما قلنا لكم لبنانكم ولنا لبناننا. إلا أن هذا الأمر صحيح فهم لهم لبنانهم وهو لبنان الذي نراه اليوم على أرض الواقع ولنا لبناننا الذي رأيناه مع فريقكم ومع بعض اللاعبين منه، مع المنتخب الوطني في بطولة آسيا كما الذي شهدناه مع فرقة مياس في الولايات المتحدة الأميركيّة والذي نلمسه يومياً مع عدد كبير من اللبنانيين المتفوقين".

ولفت جعجع إلى أنه "في الليلة الظلماء يفتقد البدر وفي هذه الأيام السود التي نمر بها نفتقد الناس التي تدأب وتعمل كما يجب وتعطي فكرة واضحة عنا وتمثلنا جميعاً"، وأردف متوجهاً لزواره: "أنتم في الوقت الراهن تمثلوننا جميعاً لذا يعطيكم مئة ألف عافية وابقوا كما انتم واستمروا في العمل بهذه الهمّة".

وتابع: "نتمنى لو يقتدي المسؤولون في الدولة بكم. نريد منهم تأدية الحد الأدنى المطلوب منهم لأنه في هذه الحال يكون بلدنا بألف خير".

وختم: "أعتقد أن لديكم كمّاً كبيراً من علامات الإستفهام على ما يحصل في البلد، إلا أنكم وبالرغم من كل ذلك استمريتم ومستمرون إن شاء الله إلى أبد الآبدين آمين".



 
 

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