منيمنة يعتذر عن المشاركة في لقاء دار الفتوى

أعلن النائب إبراهيم منيمنة أنه " تواصل مع دار الفتوى، واعتذر عن تلبية الدعوة الى لقاء يجمع النواب السنة تحت عنوان "تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية".

وقال منيمنة في بيان له: "من موقعنا، نحترم موقع دار الفتوى كمرجعية دينية اساسية".

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ورأى ان "عنوان وشكل هذا اللقاء يتعارض مع المبادئ التي ننطلق منها في عملنا لجهة رفض الاصطفافات الطائفية، خصوصا أنها تأتي في سياق جمع أقطاب حزبية غير متجانسة تحت مظلة طائفية ودون عنوان سياسي واضح".

وختم قائلا:"ان ثوابتنا السياسية تنطلق من اللحظة الوطنية الجامعة في 17 تشرين والتي رفعت شعار المواطنة ورفض النظام الطائفي الحالي والتأسيس لدولة تسودها المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، بالاضافة الى فصل الدين عن السياسة، وهي اسس الاصلاح السياسي التي نطمح ان يتم تكريسها في اعادة انتظام العمل السياسي والشأن العام".