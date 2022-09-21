القرار صدر: إخلاء سبيل الناشطين زكريا ورستم.. ما المقابل؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنه تمّ إخلاء سبيل الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم في قضية المصارف مقابل كفالة ماديّة قيمتها 5 ملايين ليرة لبنانية ومنع سفر لمدّة 6 أشهر.

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