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لبنان

القرار صدر: إخلاء سبيل الناشطين زكريا ورستم.. ما المقابل؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 05:50
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنه تمّ إخلاء سبيل الناشطين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم في قضية المصارف مقابل كفالة ماديّة قيمتها 5 ملايين ليرة لبنانية ومنع سفر لمدّة 6 أشهر. 
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وفي وقتٍ سابق، اليوم الأربعاء، ذكرت قناة "الجديد" أن محامي مصرف لبنان والمهجر صخر الهاشم تلقى تعليمات من رئيس مجلس إدارة المصرف سعد الأزهري بالموافقة على ترك زكريا ورستم اللذين شاركا المودعة سالي حافظ بالدخول إلى فرع المصرف المذكور في السوديكو من أجل الحصول على وديعةٍ ماليّة.
 
 
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