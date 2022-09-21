توقيف مطلوب بكمين محكم في الدكوانة... ماذا في تفاصيل عمليّة شعبة المعلومات؟ (صورة)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار الإجراءات الأمنية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لحفظ الأمن والنّظام في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بافتعال المشاكل والتعرّض للمواطنين في محلّة الفنار، وترهيبهم بواسطة مسدس حربي.على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة، تبيّن أنه المدعو: - ع. ز. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بعدّة مذكّرات عدلية.أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السّرعة.