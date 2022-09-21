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لبنان

توقيف مطلوب بكمين محكم في الدكوانة... ماذا في تفاصيل عمليّة شعبة المعلومات؟ (صورة)

Lebanon 24
21-09-2022 | 06:19
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار الإجراءات الأمنية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لحفظ الأمن والنّظام في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بافتعال المشاكل والتعرّض للمواطنين في محلّة الفنار، وترهيبهم بواسطة مسدس حربي.
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على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة، تبيّن أنه المدعو: - ع. ز. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)

من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بعدّة مذكّرات عدلية.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السّرعة.
 
بتاریخ 13-09-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات شعبة المعلومات كمينًا محكمًا في محلّة الدّكوانة، حيث تمكّنت من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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