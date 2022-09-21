قطع الطريق وتهديد بالتصعيد... ماذا يجري في جبل محسن؟

قطع أهالي جبل محسن في طرابلس الطريق عن مدخل المنطقة، وذلك احتجاجاً على انقطاع المياه منذ أسابيع.

وطالبوا المعنيين بإيجاد حلول سريعة، وهدّدوا بالتصعيد في حال لم يتم الاستماع الى مطالبهم.