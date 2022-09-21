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لبنان

قطع الطريق وتهديد بالتصعيد... ماذا يجري في جبل محسن؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 06:35
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قطع أهالي جبل محسن في طرابلس الطريق عن مدخل المنطقة، وذلك احتجاجاً على انقطاع المياه منذ أسابيع.
 
وطالبوا المعنيين بإيجاد حلول سريعة، وهدّدوا بالتصعيد في حال لم يتم الاستماع الى مطالبهم.
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جبل محسن

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