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لبنان

إشكالٌ في محيط "العدليّة".. هجومُ يطالُ محامياً وفيديو يرصد ما جرى

Lebanon 24
21-09-2022 | 06:56
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شهد محيط قصر عدل بيروت اشكالاً جرى تطويقه بسرعة بين أحد الناشطين ومحامي مصرف "بلوم بنك" صخر الهاشم. 
 
وجاء هذا الاشكال خلال اعتصام جرى تنفيذه اليوم في المكان للمطالبة بالإفراج عن الناشطين الموقوفين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم، إثر مشاركتهما المودعة سالي حافظ قبل أسبوع باقتحام مصرف "بلوم بنك" في السوديكو من أجل الحصول على وديعة مالية.
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وخلال الاعتصام، جرى إعلان إخلاء سبيل الناشطين لقاء كفالة مالية قيمتها 5 ملايين ليرة لكل منهما مع منع سفر لمدّة 6 أشهر.
 
وبحسب فيديو جرى تداوله، فإن ناشطاً من بين المعتصمين أمام قصر العدل، راح يُهاجم "كلامياً" الهاشم بين جموع المعتصمين، إلا أن الأخير غادر المكان من دون الرّد على ما قيل له وسط إحاطة من أحد عناصر قوى الأمن الداخلي.
 
وفعلياً، فإن ما جرى أثار انقساماً بين الناشطين، إذ اعتبر البعض أنّ ما فعله الناشط ما المحامي الهاشم لا يعتبر تهجماً على الأخير، في حين استنكر البعض الآخر ما حصل، مشيرين إلى أن هذه الخطوات قد تُضرّ بقضية المودعة سالي حافظ التي تحتاجُ إلى تنازلٍ من "بلوم بنك" لتسوية ملفها عقب حادثة الاقتحام التي قامت بها.
 
 
 
 
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