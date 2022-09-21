Advertisement

لبنان

توقيع اتفاقية في مجال النقل العام لخدمة الكورة وطرابلس

Lebanon 24
21-09-2022 | 07:48
A-
A+
Doc-P-992706-637993687899922632.png
Doc-P-992706-637993687899922632.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مبادرة (تريبولاين) ومبادرة (بوسطة الكورة) اللتين تهدفان الى خدمة منطقتي الكورة وطرابلس في مجال النقل العام عبر تسعيرة موحدة رمزية، تساهم في تخفيف عبء كلفة النقل على المواطنين في أوقات ومحطات محددة، وذلك من امام مستشفى الكورة - عابا.

 
Advertisement
واشار ممثل جمعية عمران المسؤولة عن مبادرة (تريبولاين) وائل زمرلي الى "أهمية هذه المبادرة التي تجسد عمق الاخوة بين المجتمعين الطرابلسي والكوراني وعلى دورها الكبير في تطور المجتمع وتقدمه والتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية الحالية وتأثيرها على حياة المواطنين".
 
 

بدوره، شكر النائب أديب عبد المسيح الحضور وكل من شارك في انجاح هذه المبادرة ، مشيرا الى وجوده في هذا النشاط كرئيس لجمعية "كلنا أهل".

 

واكد  ان "هذا المشروع إنمائي، فالتنقل في الكورة مكلف وباهظ السعر خصوصا للطلاب والموظفين وذوي الدخل المحدود. لذلك فان هذه الاتفاقية هي لربط الكورة بمدينة طرابلس"، متمنيا "ان تتكرر هذه التجربة في باقي المناطق بين قرى الكورة وطرابلس".

 

ثم استعرض عبد المسيح خطة النقل ومحطاتها في الكورة، مشددا على "ضرورة اعتماد اللامركزية  الادارية والمالية والمناطقية، لانها السبيل الوحيد في تأمين انماء المناطق وتلبية حاجات الناس".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2022-09-21
07:00 | 2022-09-21
06:00 | 2022-09-21
02:00 | 2022-09-21
09:08 | 2022-09-21
08:59 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website