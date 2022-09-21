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لبنان

كسبار ترأس اجتماع لجنة ادارة صندوق التقاعد

Lebanon 24
21-09-2022 | 07:53
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ترأس نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، إجتماع لجنة إدارة صندوق التقاعد، في حضور النقيبين شكيب قرطباوي وسمير أبي اللمع والأعضاء.

 

وتم البحث في عدة ملفات ومنها مشروع موازنة الصندوق لسنة 2022 - 2023 إبتداء من 1/1/2022، فتم إقراره بعد مناقشته. كما تمت مناقشة عدد كبير من النقاط لحسن سير عمل الصندوق.

 
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بعدها، استقبل النقيب كسبار المحامي قيصر أوغست باخوس وحسان حسن الرفاعي، وتم البحث في عدة نقاط قانونية، إدارية ودستورية موضوع مناقشة في المجتمع. 

 

واستقبل عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة البروفسور مارون بستاني الذي قدم له كتابه باللغة الفرنسية  بعنوان:Contrats- types, et formulaires de contrats.


 
وعلى هامش اجتماع إتحاد المحامين العرب، لبى النقيب كسبار دعوة رئيسة لجنة العلاقات العربية والعلاقة مع إتحاد المحامين العرب وجمعيات المحامين العربية المحامية سهى بلوط الأسعد إلى حفل تكريمي أقامته على شرف عدد من النقباء العرب في جبيل.


 
وبعد الظهر، شارك في حفل افتتاح أعمال المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب في دورته الأولى للعام 2022 والذي انعقد في دار نقابة المحامين في طرابلس، بعنوان " من أجل تضامن عربي مع لبنان في أزمته ومواجهة أطماع العدو الصهيوني وعدوانه" وألقى كلمة للمناسبة.


 
وكلف النقيب كسبار عضو مجلس النقابة المحامي بيار حنا تمثيله في أعمال المكتب الدائم الذي يعقد في أوتيل Le Royal- ضبيه.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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