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لبنان

الحلبي من نيويورك: اذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يتعلم غيرهم

Lebanon 24
21-09-2022 | 07:59
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شارك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، في إطار متابعته لبرنامج زيارته إلى نيويورك للمشاركة في القمة التربوية العالمية حول تحول التعليم، في اجتماعات اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى  high level steering committee التي انعقدت ب Yale club بدعوة من مشروع التعليم لا ينتظر  Education cannot wait، وبمشاركة جميع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية.
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وقدم الوزير الحلبي مداخلة مفصلة، وضع المجتمعين من خلالها في الأوضاع التربوية في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها.
 
 
ونبه إلى خطورة تفاقم الوضع، طالباً بسد "الفجوه الماليه من أجل توفير الحوافز  للمعلمين، وتغطية كلفة المحروقات ومصاريف تشغيل المدارس".
 
 
وكرر الوزير الحلبي موقفه الواضح، أنه "اذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يتعلم غيرهم".
 
 
وقد أثنى على هذا الموقف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وكذلك مديرة مشروع التعليم لا ينتظر السيدة  ياسمين الشريف.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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